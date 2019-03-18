Полиция задержала мужчину, пытавшегося продать медали времен СССР в центре Москвы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который незаконно торговал советскими медалями в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В полицию поступила информация о том, что на Золоторожском Валу неизвестный пытается сбыть медали СССР. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на месте происшествия по вышеуказанному адресу задержали подозреваемого - 41-летнего мужчину, проживающего в столице", - сказали в полиции.

Там отметили, что злоумышленник пытался сбыть ранее неизвестному гражданину медаль "За 15 лет безупречной службы в МВД СССР", медаль "За боевые заслуги", медаль "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медаль "50 лет Вооруженных Сил СССР", медаль "Ветеран труда СССР", медаль "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медаль "За доблестный труд". Согласно исследованию, изъятые награды признаны подлинными государственными наградами СССР.

"Задержанный пояснил, что награды нашел на улице. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ст. 324 УК РФ ("Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград"). В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законного владельца наград", - заключили в пресс-службе.