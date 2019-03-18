ГИБДД просит велосипедистов повременить с выездом на улицы Москвы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Управление ГИБДД по Москве просит велосипедистов, несмотря на наступление весны, повременить с выездом на улицы города.

"С учетом сокращенного светового дня, а также сохраняющегося обледенения дорожного покрытия Госавтоинспекция обращается к любителям велотранспорта с просьбой не торопиться выезжать на дороги и улицы столицы. Отдельно обращаемся к родителям юных участников дорожного движения с призывом ежедневно заботиться о безопасном передвижения детей и обучать их дисциплинированному поведению на улицах, во дворах и дорогах города", - сообщили ТАСС в столичном управлении Госавтоинспекции.

Там напомнили, что с начала марта в Москве уже зарегистрировано два случая наездов транспортных средств на велосипедистов, в том числе на ребенка.

"17 марта 2019 года, в 19:20, в районе дома 39, корпус 1, на Изюмской улице водитель легкового автомобиля совершил наезд на мальчика восьми лет, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. При этом, вопреки правилам дорожного движения, несовершеннолетний не спешился. Кроме того, на одежде ребенка отсутствовали светоотражающие элементы, способные значительно снизить риск попадания в дорожные аварии", - рассказали в Госавтоинспекции.