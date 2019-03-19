В выставочном павильоне МЦД в Москве появится площадка проекта "Музыка в метро"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Музыканты проекта "Музыка в метро" в текущем году смогут выступать не только на станциях метро и МЦК, но и в выставочном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"В столице появится еще одна площадка проекта "Музыка в метро". Она расположится в демонстрационном павильоне МЦД. Помимо этого, артисты выступают на 32 площадках, которые находятся на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК)", - говорится в сообщении.

До 31 марта от музыкантов принимаются заявки на участие в четвертом сезоне проекта. Победители, прошедшие конкурсный отбор, получают право выступать в столичной подземке и на станциях МЦК в течение одного года. При этом они самостоятельно могут выбрать удобное время и площадку для выступлений.

"Музыка в метро" - проект, созданный в 2016 году Московским метрополитеном совместно с департаментом транспорта при поддержке департамента культуры и Московского продюсерского центра.

Демонстрационный павильон МЦД на площади Киевского вокзала открыт для посетителей ежедневно без выходных с 09:00 до 21:00. Вход свободный.

Первые два диаметра - МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск будут запущены для пассажиров в конце 2019 - начале 2020 года. На МЦД-1 будет 28 станций, а на МЦД-2 - 38. Всего планируется создание пяти диаметров. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик.