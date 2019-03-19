Портал "Окно в город" проведет в 2019 году 18 трансляций праздничных мероприятий в Москве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Московский городской сервис онлайн-трансляций "Окно в город" в 2019 году покажет 18 празднований и фестивалей в столице, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы стремимся показывать на портале "Окно в город" все больше ярких столичных событий. В 2018 году состоялось девять онлайн-трансляций. С начала этого года все желающие уже могли понаблюдать, как проходили новогодние гулянья, Крещение, День умного города и Масленица. В планах еще около 18 трансляций, которые, на наш взгляд, являются наиболее интересными", - приводит портал слова начальника отдела городского видеонаблюдения московского департамента информационных технологий Дмитрия Головина.

Отмечается, что ближайшим событием, трансляцию которого будет вести сервис, станет пробег, посвященный Дню космонавтики. Кроме того, желающие смогут увидеть трансляцию пасхальных служб, парада Победы, "Ночи музеев", велопарада, весеннего и осеннего мотофестивалей, празднования Нового года.

Сервис онлайн-трансляции массовых мероприятий с камер городской системы видеонаблюдения запущен в декабре 2014 года. За это время москвичи смогли оценить обстановку на более чем двух десятках городских мероприятий. С начала 2016 года уже состоялись трансляции городских фестивалей, репетиций и Парада Победы, а также шествия "Бессмертного полка".