С 2012 года аварийность на дорогах Москвы снизилась на 25%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Аварийность на дорогах Москвы снизилась почти на 25% за последние шесть лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления столичного ГИБДД.

"В 2018 году по сравнению с 2012 годом количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и пострадали люди, сократилось на 24,8%, количество погибших и раненных в ДТП - на 45% и 26,3% соответственно", - сказали в ведомстве.

Кроме того, отмечается снижение детской смертности при ДТП, а число погибших в ДТП несовершеннолетних сократилось за этот период на 58,8%.

Анализ аварийности за последние шесть лет был проведен с учетом увеличения территории Москвы за счет присоединения Троицкого и Новомосковского административных округов.