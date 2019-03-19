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С 2012 года аварийность на дорогах Москвы снизилась на 25%

По данным столичного управления ГИБДД, количество погибших в ДТП сократилось на 45%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Аварийность на дорогах Москвы снизилась почти на 25% за последние шесть лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления столичного ГИБДД.

"В 2018 году по сравнению с 2012 годом количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и пострадали люди, сократилось на 24,8%, количество погибших и раненных в ДТП - на 45% и 26,3% соответственно", - сказали в ведомстве.

Кроме того, отмечается снижение детской смертности при ДТП, а число погибших в ДТП несовершеннолетних сократилось за этот период на 58,8%.

Анализ аварийности за последние шесть лет был проведен с учетом увеличения территории Москвы за счет присоединения Троицкого и Новомосковского административных округов.

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