Кубические элементы из алюминия украсят потолок станции московского метро "Зюзино"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Подвесной потолок из разных по форме и объему светящихся кубических элементов будет оформлен на новой станции "Зюзино" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Москомархитерктуры.

"Подвесной потолок на станции "Зюзино" будет выполнен из разных по форме и объему кубических элементов, в которые встроят светильники. В качестве материала решено использовать алюминий. Композиция очень динамичная - при движении по платформе пассажирам будет казаться, что потолок над ними находится в постоянном движении", - привели в пресс-службе слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Он добавил, что колонны на платформе облицуют светло-серым мрамором, а пол выложат гранитом. Для отделки кассового блока используют оранжевый камень.

Станцию "Зюзино" построят на границе районов Черемушки и Зюзино на юго-западе Москвы.