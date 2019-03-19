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В ЦОДД рекомендуют московским водителям пока не менять резину на автомобилях

Отмечается, что в столице возможны перепады температуры и гололед

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы не рекомендует водителям автомобилей торопиться со сменой зимней резины на летнюю из-за возможных заморозков, которые могут осложнить ситуацию на дорогах. Об этом сообщается во вторник в аккаунте учреждения в Twitter.

"Тепло уже близко, но пуховики ещё актуальны. То же и с зимней резиной - не стоит переобуваться до середины апреля, пока возможны перепады температуры и гололед. Не морозьте машине лапки, пусть ей будет тепло, а вам - безопасно", - говорится в сообщении.

Ранее глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев на пресс-конференции в ТАСС напомнил, что климатическая весна обычно приходит в Москву в двадцатых числах марта.

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