Около 1 тыс. зданий взяты под государственную охрану в Москве за восемь лет

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Около 1 тысячи зданий взяты под государственную охрану в Москве за период с 2011 по 2019 годы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал во вторник в своем блоге.

"В 2011-2019 годы мы имеем: 988 объектов, взятых под государственную охрану. <...> Из них 397 объектов получили статус памятников истории и культуры. В перечень выявленных объектов культурного наследия включен 591 памятник", - написал мэр.

Градоначальник отметил, что особенно "урожайным" выдался 2018 год, когда 97 объектов были признаны памятниками архитектуры регионального значения, 147 - включены в перечень выявленных объектов.

Вместе с тем, Собянин отметил, что с 2011 года в столице был зафиксирован демонтаж девяти зданий, относящихся к "охраняемым" категориям: одного объекта культурного наследия, четырех зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия и четырех ценных градоформирующих объектов.

"В некоторых случаях причиной демонтажа было стремление собственников построить на их месте более выгодные с коммерческой точки зрения объекты. В других - стихийное бедствие, небрежность владельцев или невозможность реконструкции из-за особенностей конструкции", - отметил мэр.

По его словам, из 9 пострадавших зданий два уже восстановлены, еще 2-3 можно восстановить и 4 здания утрачены безвозвратно.

О пострадавших зданиях

Собянин уточнил, что, в частности, в 2014 году собственник незаконно снес объект культурного наследия регионального значения - деревянный дом конца XIX - начала XX веков во 2-м Вышеславцевом переулке.

По факту сноса были выписаны штрафы и возбуждено уголовное дело. "По иску правительства Москвы суд изъял объект в собственность города. Будем искать нового собственника, который возьмет на себя труд восстановить этот объект", - отметил градоначальник.

Обладавший признаками объекта культурного наследия дом культуры "Октябрь" 1937 года постройки на улице Маршала Малиновского уничтожил пожар в 2011 году. На месте бывшего ДК по просьбе жителей был построен Центр культуры и искусств "Щукино". Еще один обладавший признаками объекта культурного наследия деревянный жилой дом XIX века на улице Образцова рухнул от ветхости в 2016 году. Здание находилось в аварийном состоянии и более 12 лет не эксплуатировалось.

Собянин добавил, что исторически ценный градоформирующий объект - кассовые павильоны главного входа стадиона "Лужники" (1956 года) также находились в аварийном состоянии, и техническое состояние не позволило провести их реконструкцию, в связи с чем было принято решение об их разборке с последующим воссозданием архитектурного облика в современных материалах с надстройкой.

Ранее сообщалось, за последние восемь лет в Москве отреставрированный более 1,2 тыс. памятников архитектуры, на сегодняшний день на разных этапах реставрации находится 700 объектов. В 2019 году планируется завершить реставрацию около 200 памятников.