Кинотеатр "Первомайский" в Москве станет многофункциональным центром с кинозалами

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали проект реконструкции закрытого кинотеатра "Первомайский", расположенного на востоке Москвы. Здание станет многофункциональным центром, однако кинопоказы в нем сохранятся, сообщила во вторник пресс-служба Москомэкспертизы.

"Согласована проектная документация на проведение реконструкции кинотеатра "Первомайский" в районе Восточное Измайлово", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, слова которого приводятся в сообщении, после реконструкции здание превратится в многофункциональный районный центр, где снова будут проводить кинопоказы.

Уточняется, что проектом предусмотрено размещение современного кинокомплекса с пятью кинозалами в общей сложности на 510 мест. Кроме того, как отметила пресс-служба, в районном центре "Первомайский" откроются детский образовательный центр, книжный магазин, супермаркет с мини-пекарней, магазины с товарами повседневного спроса, а также пять кафе и ресторанов, включая кинобар. На крыше районного центра появится летняя терраса для занятий спортом и семейного досуга.

Ранее сообщалось, что девелоперская компания ADG Group приобрела 39 ветхих зданий советских кинотеатров в Москве, чтобы создать на их базе сеть районных центров - современных общественных пространств, совмещающих торговые и досуговые функции. В программу включены здания, построенные с 1930-х по 1980-е годы, реконструкция первых объектов началась в апреле 2018 года.