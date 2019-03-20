Еноты в Московском зоопарке проснулись после зимней спячки

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Еноты-полоскуны вышли из зимнего сна в Московском зоопарке. Как сообщила ТАСС в среду генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в общей сложности животные проспали в своих вольерах около четырех месяцев.

"Еноты окончательно вышли из зимнего сна. Сейчас они постепенно возвращаются к привычному образу жизни, исследуют свой вольер и пробуют забираться на свое любимое дерево - высокую лиственницу, в ветвях которой зверьки любят отдыхать и греться на солнце. Пока что еноты еще несколько медлительны, нерасторопны, но буквально через пару недель они полностью очнутся от продолжительного сна и будут радовать наших гостей своими играми и без труда забираться на самую верхушку дерева", - сказала собеседница агентства.

Начиная с октября минувшего года, еноты-полоскуны стали усиленно готовиться к зиме: они отъедались, становились с каждым днем все менее активными и больше времени проводили в своем вольере. Когда установилась минусовая температура, еноты перестали выходить наружу, однако в течение зимы их можно было увидеть гуляющими по вольеру - это происходило в наиболее теплые дни. "Дело в том, что в отличие от сурков и тушканчиков еноты не впадают в анабиоз (спячку) в зимний период, а лишь находятся в состоянии так называемого зимнего сна. У них несколько замедляются все обменные процессы, однако температура тела и сердечный ритм остаются прежними", - пояснила Акулова.

Кроме того, еноты могут просыпаться, чтобы выйти на поверхность и проверить, не наступила ли весна. Еноты, как и медведи, очень чувствительны к переменам температур - именно от этого фактора зависит то, насколько глубоко они спят, подчеркнула директор зоопарка.

Уже сейчас посетители зоопарка могут увидеть енотов-полоскунов в вольере на Старой территории, расположенном неподалеку от вольеров овцебыков и гривистого волка. Пока не установилась ясная и солнечная погода, еноты будут наиболее активны в утренние часы, а к вечеру с наступлением похолодания будут скрываться в своем вольере.