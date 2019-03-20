Свыше 4 тыс. бесплатных процедур ЭКО провели в Москве в 2018 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Количество процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2018 году в Москве выросло более чем в три раза по сравнению с 2015-м годом благодаря расширению сети клиник, выполняющих такое лечение. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Расширяются возможности лечения бесплодия по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Если в 2015 году процедуру экстракорпорального оплодотворения по ОМС выполняли 15 клиник, то в 2018-м году - уже 35 медицинских организаций. Количество процедур ЭКО увеличилось в 3,2 раза. В прошлом году их число достигло 4,1 тыс.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году число наследственных заболеваний, которые врачи выявляют у младенцев во время массового скрининга, увеличилось с пяти до 11. Кроме того, с 2012 года показатель выживаемости детей с низкой массой тела в Москве возрос в два раза - сегодня выживают 92,6% недоношенных младенцев. В сообщении уточняется, что такого показателя удалось достичь, в том числе, благодаря развитию перинатальных центров в городе и высокому уровню акушерско-гинекологической службы. Кроме того, в Москве сформировано 19 объединений "женская консультация - родильный дом - городская клиническая больница", что позволяет женщинам быть под контролем врачей на всех этапах беременности.