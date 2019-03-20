Доходный дом с магазинами начала ХХ века в Москве признан объектом культурного наследия

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Доходный дом с торговыми площадями на улице Кузнецкий Мост в Москве, который был построен в начале ХХ века в стилистике эклектики, получил статут объекта культурного наследия регионального значения. Об этом в среду сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"Доходный дом с магазинами на улице Кузнецкий Мост, д. 3, стр. 1, построенный по индивидуальному проекту известного московского архитектора Митрофана Арсеньева, признан объектом культурного наследия регионального значения. Здание возвели в 1901 году в стилистике эклектики начала XX века", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Теперь памятник будет находиться под государственной охраной: запрещен его снос, любые ремонтные и реставрационные работы возможны лишь после согласования и под контролем Мосгорнаследия.

Емельянов отметил, что доходный дом с торговыми помещениями хорошо сохранил первоначальный облик и обладает архитектурно-художественной ценностью и градоформирующей значимостью. Главный фасад здания имеет несимметричную композицию, украшен горельефами.

Помещение используют для административно-торговых функций.