МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Москвы восстановят липовую аллею около станции метро "Сокольники", вырубленную на время строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая ход строительства станции БКЛ "Стромынка".

Ранее липовая аллея располагалась на исторической площади, ведущей от улицы Русаковская к главному входу в парк "Сокольники".

"[Строящаяся станция метро] "Стромынка" примыкает к действующей станции "Сокольники". Когда она будет построена, даст возможность москвичам более комфортно добираться до любимого парка "Сокольники", жителям района даст десятки новых маршрутов по всей территории Москвы, сократив время в пути в разы. Жители попросили восстановить липовую аллею, которая была здесь от станции до парка. Мы ее не только восстановим, посадим больше деревьев, все будет благоустроено и сделано так, как просили жители", - сказал Собянин.

Мэр отметил высокий уровень сложности возведения перегона между станциями БКЛ "Стромынка" и "Рубцовская". "Он проходит под рекой Яузой и примыкает к четырем действующим веткам метро, что требует тщательности, качества и безопасности работ", - сказал Собянин. Вместе с тем, по его словам, сооружение тоннелей на перегоне выполнено уже на 91%, пройдено 2565 из 2825 погонных метров. По данным пресс-службы столичной мэрии, проходку левого перегонного тоннеля на участке планируется завершить 21 марта 2019 года, строительство правого перегонного тоннеля завершится в середине апреля.

Строительство участка Большой кольцевой линии метро от станции "Савеловская" до станции "Авиамоторная" было начато в 2015 году. Общая длина участка составляет 12,8 км с 5 станциями: "Лефортово", "Рубцовская", "Стромынка", "Ржевская" и "Шереметьевская". Как пояснили в пресс-службе столичной мэрии, строительная готовность участка БКЛ "Савеловская - Авиамоторная" составляет 38%.

Всего длина БКЛ составит 70 км с 31 станцией и 2 электродепо (включая существующий участок "Каховская - Каширская"). Таким образом, она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего лидера среди подземных колец - Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км).