Дом с масками Гермеса в центре Москвы признали памятником архитектуры

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Доходный дом на Кузнецком мосту в центре Москвы признан объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, здание построили в 1901 году по проекту архитектора Митрофана Арсеньева.

"Доходный дом с магазинами на улице Кузнецкий Мост (дом 3, строение 1) признан объектом культурного наследия регионального значения. Здание возвели в 1901 году в стилистике эклектики начала XX века. Стоит отметить, что доходный дом с торговыми помещениями хорошо сохранил первоначальный облик и обладает несомненной архитектурно-художественной ценностью и градоформирующей значимостью", - цитирует портал слова руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Статус объекта культурного наследия обеспечивает зданию охрану государства: его нельзя снести, все ремонтные или реставрационные работы проводятся под контролем и после согласования с департаментом культурного наследия.

Главный фасад дома украшают горельефы с масками древнегреческого бога Гермеса. Емельянов отметил, что проект предусматривал строительство дома с переменной этажностью, но его реализовали лишь частично, поэтому композиция главного фасада несимметрична.

В разные годы дом принадлежал почетному гражданину Александру Арбатскому, вдове генерал-майора Марии Сокол, в здании также размещался Дом коммуны фабрики № 16 Москвошвея. На сегодняшний день в доме расположены офисы и торговые помещения.