Промпроизводство в Москве выросло на 8,7% за первые два месяца 2019 года

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Москве вырос за первые два месяца 2019 года на 8,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"По данным Росстата, за январь-февраль 2019 года индекс промышленного производства в столице вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В сообщении отмечается, что в 2019 году динамика развития производственного сектора Москвы за январь-февраль превышает общероссийские темпы роста почти в 3,5 раза.

По данным пресс-службы, росту промпроизводства в Москве способствуют реализация адресной инвестиционной программы, а также московская программа поддержки производств.

"Сегодня 44 предприятия Москвы имеют статус промышленных комплексов. Для них предусмотрено снижение ставки налога на имущество на 50%. Также столичные промкомплексы платят сниженный налог на прибыль: 12,5% вместо 17%. В целом налоговые послабления позволяют компаниям инвестировать в производство, тем самым создавая новые рабочие места и укрепляя позиции Москвы и России в целом", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.