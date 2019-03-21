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Снег с дождем и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве

В ночь на 22 марта температура может опуститься до минус двух градусов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, снег с дождем и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит три-пять градусов тепла. Синоптики предупреждают о гололедице утром. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус двух градусов.

Ветер днем западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах одного-шести градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до минус пяти градусов.

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