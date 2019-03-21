Московские промпредприятия с 28 по 30 марта устроят Дни открытых дверей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы запускает новый проект "ОТКРОЙ#МОСПРОМ", в рамках которого с 28 по 30 марта ведущие промышленные предприятия откроют свои двери для всех желающих. Об этом в четверг сообщила пресс-служба департамента.

"Студенты, молодые специалисты и все желающие смогут посетить 11 предприятий Москвы, среди которых лидеры космической, научно-исследовательской и пищевой отраслей. Гости мероприятия получат уникальную возможность увидеть, как проектируются космические спутники, откроют для себя вековую историю автомобилестроения и узнают, как создается отечественный лимузин для президента", - говорится в сообщении.

В частности, участие в проекте примут научно-производственные корпорации и предприятия "Трансмаш" и "Салют", предприятия пищевой промышленности "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", "Вимм-Билль-Данн", холдинг "Объединенные кондитеры", "Очаково", комбинат "Черемушки", "Баскин Роббинс".

По данным пресс-службы, на предприятиях пищевой промышленности гостям покажут самое большое в Восточной Европе производство молочных продуктов, расскажут, как варят настоящий русский квас, а также раскроют секрет рецепта легендарного торта "Чародейка".

Кроме того, как отмечается, в рамках проекта на предприятиях пройдут иммерсивные шоу и хореографические перфомансы, посвященные промышленным профессиям, а также интеллектуальная игра тему индустриальной Москвы.

"В Москве сконцентрированы современные предприятия с уникальной историей, посещение которых будет полезным для гостей не только для расширения кругозора, но и для знакомства с новыми карьерными возможностями", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.