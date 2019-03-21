В районе Марьино в Москве просел грунт на проезжей части

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Проседание грунта глубиной до 30 см произошло на дорожном полотне в столичном районе Марьино в четверг, ведутся восстановительные работы, сообщила пресс-служба префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы.

"В районе Марьино произошло незначительное проседание дорожного полотна глубиной от 20 до 30 см. На месте работают городские службы, ведутся ремонтные работы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проседание произошло на пересечении улицы Маршала Голованова и улицы Перерва.

Как сообщается в Twitter ЦОДД, на улице Маршала Голованова движение перекрыто в обоих направлениях от дома 1 до дома 5. "Для объезда надо развернуться у д. 5 и проехать по четной стороне ул. Маршала Голованова в сторону ул. Перерва", - уточняет ЦОДД.