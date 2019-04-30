Парковка в Москве будет бесплатной в майские праздники

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Парковки на улицах Москвы в предстоящие праздники будут бесплатными, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"В майские праздники - 1, 2, 3, 4, 9, 10 и 11 мая - парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной", - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят быть внимательными, следовать указаниям дорожных знаков и оставлять автомобили только в разрешенных местах. Неправильно припаркованная машина мешает пешеходам и проезду другого транспорта, а также может стать причиной ДТП.

В связи с празднованием Дня весны и труда россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. В связи с празднованием Дня Победы, который в этом году выпадает на четверг, россиян ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные. Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни - с 9 по 12 мая включительно.