Городской транспорт Москвы изменит режим работы в майские праздники

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Городской транспорт в Москве в период майских праздников будет работать в особом режиме, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"В праздничные дни 1-5 и 9-12 мая маршруты наземного городского транспорта будут работать по расписанию выходного дня с выпуском наибольшего количества подвижного состава в дневное время с 12:00 до 19:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, 9 мая весь наземный городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня. Также будет усилена работа подвозящих пассажиров к Парку Победы маршрутов - на линии дополнительно выйдут 30 автобусов особо большого класса. При проведении репетиций и самого парада Победы - 4, 7 и 9 мая - с трассы прохождения военной техники планируется снять и изменить движение 54 маршрутов городского наземного транспорта.

Метро и МЦК

С 1 по 5, а также с 9 по 12 мая метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать в обычном режиме до 01:00. В дни проведения репетиций парада Победы - 4 и 7 мая - с 18:00 и до их окончания станции метро "Охотный Ряд", "Площадь Революции", "Боровицкая" "Александровский Сад", "Библиотека имени Ленина" и "Театральная" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

9 мая станции метро "Театральная", "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Библиотека имени Ленина", "Александровский Сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров. На станции "Парк Победы" вестибюль № 1 будет работать только на выход, вестибюль № 2 - только на вход.

Пригородные электрички в праздничные дни с 1 по 5 и с 9 по 12 мая будут работать по расписанию выходного дня. Кроме того, для ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат бесплатный проезд. С 9 по 12 мая 60 электропоездов будут дополнительно останавливаться на станции "Москва-Сортировочная-Киевская" - ближайшей к Поклонной горе железнодорожной станции.

Власти Москвы отметили, что в праздничные дни на транспорте будут усилены меры безопасности. "В период подготовки и проведения майских праздников на городском транспорте усиливаются меры безопасности, в том числе проведение досмотров пассажиров и багажа", - говорится в сообщении.

Информация о режиме работы транспорта, перекрытиях и ограничениях движения размещена на официальном портале мэра и правительства города, Едином транспортном портале Москвы, а также передана навигационным сервисам Москвы.