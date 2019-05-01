Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за праздников

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Службы и предприятия Комплекса городского хозяйства перешли на работу в усиленном режиме по 12 мая включительно в связи с началом праздников. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Главная задача всех городских служб на этот период - комфортные условия для отдыха москвичей, безопасность массовых народных гуляний, обеспечение проведения первомайских шествий и парада Победы на Красной площади. На случай нештатных ситуаций в полной готовности находятся почти 1,4 тыс. аварийных бригад городских предприятий, укомплектованных необходимым количеством специализированной техники", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что на время майских праздников под особым контролем коммунальных служб будут находиться уборка и вывоз мусора с площадок городских фестивалей и мест народных гуляний.