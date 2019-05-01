Временные интервалы светофоров на 70 пешеходных переходах центра Москвы изменили до 5 мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Столичные власти откорректировали временные интервалы светофоров на 70 пешеходных переходах в пределах Садового кольца в Москве. Сокращенные интервалы ожидания для пешеходов будут действовать до 5 мая, сообщается в среду в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"На 70 "зебрах" в пределах Садового до 5 мая перенастроили светофоры в пользу пешеходов - им ждать "зеленого", чтобы перейти дорогу, придется гораздо меньше", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ЦОДД, время ожидания сигнала светофора, разрешающего переход улицы, сократится для пешеходов до нескольких десятков секунд.

Впоследствии такой режим работы светофоров планируется использовать каждые выходные для обеспечения комфортных прогулок по столице.