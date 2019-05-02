Дождливая погода и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Облачная и дождливая погода с температурой до плюс 14 градусов ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе будет 12-14 градусов тепла, в ночь на пятницу может похолодать до плюс 6. В Москве прогнозируется умеренный дождь, по области местами также могут пройти небольшие дожди. Ветер днем ожидается южный, 5-10 м/с, атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики она может опуститься до плюс 3 градусов.

Из-за риска природных пожаров в Московском регионе 2 мая объявлен желтый уровень опасности.