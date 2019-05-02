Около 150 животных забрали из приюта в рамках "Недели добра" в Москве

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Участники акции "Неделя добра", которая прошла в Москве с 25 апреля по 2 мая в рамках фестиваля "Пасхальный дар", приютили около 50 собак и 100 кошек. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Алиса Крюкова.

"Акция прошла по всей Москве, она объединила более 800 площадок. В этом году к "Неделе добра" примкнуло более чем 100 благотворительных фондов, причем это были разные форматы: проводились уроки для детей, собирались вещи для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с фондом "Ника" был организован фестиваль, в рамках которого было пристроено около 50 собак и около 100 кошек", - сказала Крюкова.

Ранее директор ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский сообщил, что участниками "Недели добра" стали более 20 тыс. добровольцев. Основной целью акции является популяризация добровольчества в столице.

Акция "Неделя добра" впервые была проведена в столице в 1997 году. В настоящее время это масштабное событие, которое объединяет сотни волонтеров.