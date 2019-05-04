Облачная погода и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь", - говорится в сообщении.

Днем в городе воздух прогреется до 15-17 градусов. В ночь на воскресенье температура опустится до плюс 5 градусов.

Ветер днем южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 15-20 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В ночь на воскресенье столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов выше нуля.

По информации Гидрометцентра, в столичном регионе 4 мая объявлен "желтый" уровень опасности из-за высокой пожароопасности.