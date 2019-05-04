Крылатскую улицу в Москве перекроют 5 мая из-за велогонки

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Крылатская улица в Москве будет закрыта для проезда автомобилистов в воскресенье, 5 мая, в связи с проведением велогонки "Пять колец Москвы". Об этом сообщается в субботу на странице столичного департамента транспорта в Twitter.

5 мая в Москве также будут перекрыты несколько улиц. В связи с проведением соревнований по велоспорту "Пять колец Москвы" с 10:00 до 14:30 для автомобилистов будет закрыта Крылатская улица, а с 14:30 до 19:30 запланированы перекрытия в связи с проведением футбольного матча. pic.twitter.com/vmZO5SVAee

"В связи с проведением соревнований по велоспорту "Пять колец Москвы" с 10:00 до 14:30 для автомобилистов будет закрыта Крылатская улица", - говорится в сообщении.

Международная многодневная велогонка на шоссе "Пять колец Москвы" стартовала 1 мая. Она состоит из пролога и четырех этапов. Соревнования, в которых принимают участие более 100 спортсменов из России и зарубежных стран, завершатся в воскресенье групповой гонкой на 149,6 км на олимпийской велотрассе в Крылатском.