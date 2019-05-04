Улицы у стадиона "ВЭБ-Арена" перекроют 5 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Участки улиц у стадиона "ВЭБ-Арена" в Москве перекроют для движения транспорта 5 мая в связи с матчем чемпионата России по футболу между ЦСКА и московским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

"С 14:30 до 19:30 мск будут перекрыты проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и 3-я Песчаная улица от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпус 5 по Новопесчаной улице", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 5 мая, в столице в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу на стадионе "ВЭБ-Арена" встретятся команды ЦСКА и "Динамо". Безопасность и общественный порядок на стадионе и прилегающей территории во время спортивного состязания обеспечит наряд численностью порядка 2,5 тыс. человек, среди них сотрудники полиции и Росгвардии - более 1,8 тыс. человек; работники частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб - порядка 600 человек. Стадион и прилегающую к нему территорию заранее обследуют кинологи, сотрудники инженерных подразделений Росгвардии и представители ГУ МЧС России по Москве.