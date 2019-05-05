Гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Воздух в Москве прогреется в воскресенье до плюс 23 градусов, синоптики предупреждают о грозе с сильным ветром, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Московском регионе будет стоять облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой дождь, местами умеренный, ожидается южный ветер со скоростью 5-10 м/с, его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба. В ночь на понедельник температура в столице опустится до плюс 11 градусов.

В Подмосковье в воскресенье днем температура будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла, ночью может опуститься до плюс 8 градусов.

На 5 мая с 09:00 мск Гидрометцентр объявил в Московском регионе желтый (третий из пяти) уровень опасности из-за сильного ветра, грозы и высокой пожароопасности.