Более 10 фитостен установили в Москве к фестивалю "Московская весна A Cappella"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. растений использовали для создания стен с уличным вертикальным озеленением на Новом Арбате в Москве. Установка 11 фитостен приурочена к общегородскому фестивалю "Московская весна A Cappella", сообщила в воскресенье пресс-служба оргкомитета фестиваля.

"Фитостены" - первый подобный проект уличного вертикального озеленения в столице. Для создания фитостен общей площадью 132 кв. м на Новом Арбате использовано более 2,5 тыс. живых растений 12 различных видов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, системы вертикального озеленения являются одним из актуальных трендов мирового ландшафтного дизайна и градостроительства. Вертикальные сады и цветники, фитомодули и фитостены выполняют не только эстетическую, но и экологическую функцию: они эффективно фильтруют и очищают загрязненный воздух в условиях плотной застройки, помогают восстановить биоразнообразие, привлекая насекомых.

"При создании зеленых стен были использованы в основном ампельные растения - такие, как плющи и сциндапсусы, а также растения, которые в России не принято считать уличными: спатифиллум, аглаонема, драцены, хлорофитумы. В результате такого сочетания удалось создать стены, отличающиеся разнообразием фактур и цветов; соседство стелющихся плющей и лиан с более высокими растениями-розетками обеспечило эффект глубины этой разноуровневой многофактурной композиции", - отмечается в материале.

Фитостены на Новом Арбате были созданы специалистами открытого международного конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" - одного из крупнейших ландшафтных мероприятий в мире, организатором которого является правительство Москвы. Кураторы проекта сообщили, что сейчас растения, использованные при создании фитостен, переживают адаптационный период. К концу мая они окончательно укоренятся на новом месте, начнут разрастаться и к лету достигнут наилучшей формы.

Общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс "Московская весна A Cappella" впервые состоялся в столице весной 2017 года. В этом году он пройдет более чем на 50 площадках по всему городу, участниками фестиваля и певческого конкурса "Московская весна A Cappella" станут 195 исполнителей и коллективов из 26 стран.