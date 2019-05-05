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Водителей призвали не парковать машины под деревьями из-за сильного ветра в Москве

Горожанам советуют пользоваться общественным транспортом

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Усиление ветра ожидается в воскресенье вечером в Москве, горожанам рекомендуют не парковать автомобили под деревьями, при необходимости пользоваться общественным транспортом, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Синоптики прогнозируют во второй половине дня грозу и усиление ветра с порывами до 12-17 м/с. "Горожанам рекомендуется быть внимательными, не укрываться от стихии под слабо укрепленными конструкциями и не парковать автомобили под деревьями. Безопаснее всего переждать грозу в помещении. Если все же необходимо отправиться в дорогу, то лучше воспользоваться общественным транспортом", - говорится в сообщении.

При таких погодных условиях объекты, не оборудованные громоотводами, могут быть повреждены разрядами атмосферного электричества. Кроме того, ветер может повалить деревья, повредить линии электропередачи, опрокинуть слабо укрепленные конструкции.

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