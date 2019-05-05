В Москве в честь Дня Победы пройдет автопробег на ретро-автомобилях

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Традиционный автопробег на автомобилях военных лет состоится в Москве 9 мая. Об этом сообщил в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

9 мая в честь Дня Победы состоится традиционный автопробег на ретро-автомобилях 1941-1945 годов производства. Сбор участников - в 12:30 на аллее Связистов, это #Поклоннаягора , а финиш - в парке "Ветеран". Там будет праздник с музыкой военных лет и обедом на полевой кухне. #9Мая

"9 мая в честь Дня Победы состоится традиционный автопробег на ретро-автомобилях 1941-1945 годов производства", - написал он.

Как сообщил мэр, сбор участников запланирован в 12:30 на аллее Связистов на Поклонной горе.

Финиш пройдет в парке "Ветеран", где будет подготовлена праздничная программа с музыкой военных лет, а также обедом на полевой кухне.