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В Москве в честь Дня Победы пройдет автопробег на ретро-автомобилях

Сбор участников пройдет в 12:30 на аллее Связистов на Поклонной горе

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Традиционный автопробег на автомобилях военных лет состоится в Москве 9 мая. Об этом сообщил в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"9 мая в честь Дня Победы состоится традиционный автопробег на ретро-автомобилях 1941-1945 годов производства", - написал он.

Как сообщил мэр, сбор участников запланирован в 12:30 на аллее Связистов на Поклонной горе.

Финиш пройдет в парке "Ветеран", где будет подготовлена праздничная программа с музыкой военных лет, а также обедом на полевой кухне.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВеликая Отечественная война
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