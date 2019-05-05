На северо-востоке Москвы пьяный мужчина открыл стрельбу в воздух

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в воздух на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В районе дома 19 по улице Тайнинская мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства. Стрелявший задержан.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили информацию об инциденте.

"Мужчина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, в районе дома 19 по ул. Тайнинская произвел несколько выстрелов в воздух, предварительно, из травматического пистолета", - сообщили в столичной полиции.

В результате инцидента пострадавших нет, сообщили в столичном главке.