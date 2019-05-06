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До 26 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве

Ночью температура опустится до 11-13 градусов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Температура воздуха в Московском регионе в понедельник днем поднимется до 26 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Согласно прогнозу, днем в Москве будет от 24 до 26 градусов тепла, в ночь на вторник температура опустится до 11-13 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер в течение суток будет южным и юго-восточным со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник днем температура будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 8-13 градусов тепла.

На 6 мая Гидрометцентр объявил в Московском регионе желтый (третий из пяти) уровень опасности из-за высокой пожароопасности.

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