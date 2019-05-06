Спектакль, посвященный действовавшей на Болотной набережной ГЭС, представят в Москве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Спектакль "ГЭС-2 опера", посвященный закрытой на Болотной набережной гидроэлектростанции, покажут 25 и 26 мая в Московском энергетическом институте (МЭИ). Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Московском энергетическом институте 25 и 26 мая покажут театральный проект "ГЭС-2 опера", посвященный закрытой электростанции на Болотной набережной. Спектакль приурочен к открытию нового арт-центра, который появится в пространстве станции уже в следующем году", - говорится в сообщении.

Режиссером постановки выступит Всеволод Лисовский, а литературную основу для оперы написал поэт Андрей Родионов. В спектакле примут участие студенты МЭИ. Вход на спектакль бесплатный по предварительной регистрации.

Как отмечается на сайте, "ГЭС-2 опера" - часть программы "Расширение пространства. Из центра", которую фонд современного искусства V-A-C организует совместно с районными библиотеками, домами культуры и кинотеатрами.

Электростанция на Болотной набережной работала с 1907 года, в 2015 году выведена из эксплуатации. Сегодня фонд V-A-C создает на ее территории культурное пространство. На площадке будут проходить выставки, кинопоказы, концерты, спектакли, также будут работать открытые мастерские, куда сможет записаться любой желающий. Запуск мастерских при ГЭС-2 запланирован на осень 2019 года, а к весне 2020 года комплекс должен открыться целиком.