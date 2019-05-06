Москвичи смогут наблюдать пик звездопада Майских Акварид в ночь на 7 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пик активности второго весеннего звездного дождя - Майских Акварид (эта-Аквариды) - смогут увидеть жители столицы в ночь на 7 мая, лучше всего наблюдать падающие звезды в предрассветные часы (с 02:00 до 04:00 мск) вдали от города. Об этом в понедельник сообщается на сайте Московского планетария.

"Астрономы Московского планетария сообщили, что в ночь с 6 на 7 мая произойдет пик активности второго весеннего звездного дождя - эта-Аквариды. Специалисты ожидают до 50 метеоров в час. Луна, которая находится в стадии новолуния, не помешает наблюдениям", - говорится в сообщении.

Свое название эта-Аквариды получили от созвездия Водолея (Aquarius), в котором находится область вылета метеоров - радиант. Это красивый и богатый метеорный поток, чьи метеоры быстрые и яркие, оставляющие длинный след, как и октябрьские Ориониды. Лучше всего этот поток виден из тропиков и Южного полушария, где можно наблюдать от 40 до 55 метеоров в час в ночь пика активности. Севернее от экватора наблюдается от 10 до 30 метеоров в час.

"В средних широтах, в период активности, радиант Майских Акварид виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Поэтому метеоры лучше всего наблюдать в предрассветные часы (с 02:00 до 04:00 мск), вдали от городских огней, в ясную безоблачную погоду. Условия наблюдений Майских Акварид в 2019 году в средних широтах благоприятны. 5 мая 2019 года Луна прошла фазу новолуния", - говорится в сообщении.

Родоначальницей эта-Акварид, как и Орионид считается комета 1Р/Галлея, чью орбиту Земля дважды пересекает в течение года. 1Р/Галлея движется по эллиптической орбите вокруг Солнца, возвращаясь к нему каждые 76 лет. Каждый год в апреле-мае и в октябре Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал хвост кометы 1Р/Галлея. При этих встречах наблюдаются два метеорных потока: весной - Майские Аквариды (радиант в созвездии Водолея), и осенью - Ориониды (радиант в созвездии Ориона).