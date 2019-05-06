Задержан мужчина, пытавшийся отобрать 1,8 млн рублей у владельца BMW в Москве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Полицейские на юге Москвы задержали подозреваемого в разбойном нападении, который пытался похитить 1,8 млн руб. у владельца автомобиля BMW. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Юрий Титов.

"Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали одного из подозреваемых в совершении разбойного нападения. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного", - сказал он.

Ранее на одной из автозаправок на улице Ясеневой неизвестные подошли к автомобилю BMW, разбили стекло и, угрожая пистолетом, пытались забрать у его владельца 1,8 млн руб. Нападение было пресечено полицейскими, увидевшими происходящее.

Преступники сели в машину и попытались скрыться, но сотрудники полиции заблокировали их автомобиль. Один из подозреваемых был задержан, им оказался 31-летний приезжий из ближнего зарубежья, другим удалось скрыться.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой").