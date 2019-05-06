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Более 50 видов фейерверков используют для праздничного салюта в честь Дня Победы в Москве

За время салюта прозвучат 10 тыс. выстрелов
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина завершает последние приготовления к праздничному салюту, который состоится в Москве 9 мая в честь Дня Победы.

Как рассказали в понедельник журналистам в пресс-службе Западного военного округа, в этом году салют в Москве продлится 10 минут, за это время прозвучат 10 тыс. выстрелов. "В течение 10 минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий будет произведено 30 залпов по сценарию, разработанному с помощью специальной автоматизированной системы", - сказали в округе.

Всего будет использовано более 50 видов фейерверков.

На Воробьевых горах и Поклонной горе салют будет производиться из пушек ЗИС-3 образца 1942 года.

 

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