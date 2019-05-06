Доступ к парковкам в центре Москвы ограничат 7 мая в связи с репетицией Парада Победы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Доступ к платным парковкам в центре Москвы 7 мая будет ограничен в связи с генеральной репетицией Парада Победы, сообщается на сайте "Московского паркинга".

"7 мая в Москве пройдет масштабная подготовка к проведению военного парада, посвященного Дню Победы. На время проведения мероприятия в центре города для автомобильного движения будет перекрыт ряд улиц <…> При планировании маршрута учитывайте, что доступ к платным парковкам в районе перекрытий также будет ограничен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 7 по 9 мая включительно также будут недоступны парковки со шлагбаумом на Триумфальной площади, владение 1, Болотной улице, владения 10-18. Кроме того, не будет доступа к парковкам на Новом Арбате, владения 11-21 (участки 1 и 2) с 9:00 8 мая и до окончания парада 9 мая.