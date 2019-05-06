{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
День Победы - 2019

Доступ к парковкам в центре Москвы ограничат 7 мая в связи с репетицией Парада Победы

Кроме того, с 7 по 9 мая будут недоступны парковки со шлагбаумом на Триумфальной площади и Болотной улице, а также не будет доступа к парковкам на Новом Арбате

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Доступ к платным парковкам в центре Москвы 7 мая будет ограничен в связи с генеральной репетицией Парада Победы, сообщается на сайте "Московского паркинга".

"7 мая в Москве пройдет масштабная подготовка к проведению военного парада, посвященного Дню Победы. На время проведения мероприятия в центре города для автомобильного движения будет перекрыт ряд улиц <…> При планировании маршрута учитывайте, что доступ к платным парковкам в районе перекрытий также будет ограничен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 7 по 9 мая включительно также будут недоступны парковки со шлагбаумом на Триумфальной площади, владение 1, Болотной улице, владения 10-18. Кроме того, не будет доступа к парковкам на Новом Арбате, владения 11-21 (участки 1 и 2) с 9:00 8 мая и до окончания парада 9 мая. 

Теги
РоссияДень Победы - 2019
Расследование ЧП с SSJ-100
"Московская весна A Cappella" уберет на 2 дня развлекательную часть из-за ЧП в Шереметьево
В течение ближайших двух дней на площадках фестиваля организуют только образовательную программу
Читать полностью