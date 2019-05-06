Член жюри фестиваля "Московская весна A Cappella" рассказала о впечатлениях от конкурса

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Стилистика фестиваля и конкурса исполнителей "Московская весна A Cappella" в этом году значительно изменилась по сравнению с прошлым - стало больше битбокса и народного пения. Об этом рассказала в понедельник ТАСС член жюри конкурса, певица Варвара.

"Коллективов исполнителей в этом году стало больше почти на 20%. Появилось большое количество битбоксеров - музыкальный стиль, когда сам вокалист имитирует звуки барабанов, соло, ритм гитары и баса. Большое количество коллективов позиционируют русскую культуру в аутентичном виде. Народное пение популяризируется многими регионами, команды перепевают старинные композиции четырехсотлетней давности, делают голосовые распевки", - сказала она.

Певица добавила, что уже можно выделить первых фаворитов конкурса. В этом году ими стали Япония, Корея, Грузия. "Особенно хочется выделить Spookane"s girls - студенток московского ГИТИСа. Команда подобрала интересный репертуар, в их исполнении присутствует профессиональная режиссура. Девушки поют этно, фолк и даже отрывки из мюзиклов, подобрали достойные костюмы и тематический визаж", - рассказала артистка.

При этом, по ее мнению, не все отечественные участники фестиваля понимают концепцию акапельного исполнения. "Многие иностранные коллективы работают "на потоке", плавают в музыке, как рыба в воде. Команды чувствуют акапельный стиль, живут в нем. Наши ребята им не уступают по вокальным данным, но пока еще не до конца понимают концепцию акапельного исполнения, многие держатся зажато, закрыто", - отметила член жюри конкурса.

Фестиваль и международный конкурс исполнителей "Московская весна A Cappella" проходит более чем на 50 площадках по всему городу с 1 по 12 мая. Как сообщила ранее пресс-служба смотра, "в этом году фестиваль собрал рекордное количество участников: 195 конкурсантов из 26 стран". Музыканты представляют 45 зарубежных городов, в числе которых Лос-Анджелес, Мадрид, Детройт, Берлин, Вена, Тель-Авив, Сингапур, Токио, Тбилиси и другие. Среди участников из России - представители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Благовещенска, Коми, Крыма, Чечни и др.