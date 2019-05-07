Праздничную программу ко Дню Победы подготовили 30 московских парков

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в 30 парках Москвы. Жителям и гостям столицы предложат послушать песни военных лет, посмотреть художественные фильмы и ознакомиться с военной техникой, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Особую программу к 9 мая подготовили 30 столичных парков департамента культуры. В День Победы москвичи смогут посмотреть художественные фильмы о войне, принять участие в конкурсах, а также станцевать под музыку 40-х годов прошлого века", - говорится в сообщении.

Традиционно одной из основных площадок празднования станет парк Победы на Поклонной горе, программа там начнется в 10:00 с прямой трансляции Парада Победы на Красной площади. Отметить 9 мая можно будет также в "Зарядье", парке Горького, "Сокольниках", Воронцовском и других парках.

Отмечается, что в саду "Эрмитаж" пройдет традиционный ретро бал, для которого площадь перед исторической эстрадой превратят в танцплощадку 1940-х годов. Гости сада с помощью профессиональных танцмейстеров смогут освоить краковяк, рио-риту, танго и вальс. Выставки военной техники под открытым небом будут организованы в парке Победы на Поклонной горе, в ландшафтном парке "Митино", "Сокольниках", Бабушкинском парке и в парке Горького. Показы легендарных фильмов о войне пройдут в 21 парке, посетителям предложат посмотреть военную мелодраму "Офицеры" режиссера Владимира Рогового, картину "Небесный тихоход" Семена Тимошенко, киноленту "В шесть часов вечера после войны" Ивана Пырьева и другие фильмы.

В то же время в библиотеках и культурных центрах города с 6 по 10 мая будет организовано около 500 мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Жители и гости столицы смогут посмотреть выставку "Женщины в гражданской авиации" в культурном центре "Внуково", принять участие в клубе любителей пластинок "Виниловая волна" в центре "Москворечье", а дом культуры "Дружба" в рамках киномарафона с 8 по 10 мая продемонстрирует 74 фильма о войне.