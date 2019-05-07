Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки. Эти предметы вместе с кладом из монет времен правления Николая II, который был найден в этом же месте ранее, могли принадлежать одному человеку, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

Раскопки ведутся на месте снесенного в 1960-х годах дома в районе владения 25. О кладе с монетами здесь сообщалось в феврале 2019 года.

"Револьвер производства американской компании Smith & Wesson Firearms Co конца XIX века и кокарду с советской милицейской фуражки начала прошлого столетия обнаружили столичные археологи во время раскопок на Долгоруковской улице. Ранее здесь же был найден клад из 97 серебряных и медных монет времен правления Николая II", - говорится в сообщении.

"Как полагают эксперты, и деньги, и оружие с милицейским значком принадлежали одному человеку, который, возможно, служил в милиции. Все находки были спрятаны в стене здания, а после его сноса, вероятно, попали в землю вместе с обломками. Сейчас наши специалисты кропотливо изучают эти артефакты, впоследствии их передадут в московские музеи", - процитировали в сообщении руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он добавил, что на кокарде было нанесено изображение герба СССР, она крепилась на фуражке, которая не сохранилась. Глава департамента предположил, что собственник клада получил значок в 20-30-е годы XX века.

Согласно сообщению, стоимость обнаруженных предметов в деньгах того времени составляет около 35 рублей 50,5 копейки - это примерный месячный доход квалифицированного служащего в Москве в то время.