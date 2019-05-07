Мосгортранс запустил бесплатные автобусы до кладбищ на Радоницу

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Дополнительные автобусы запущены в Москве 7 мая в день православного праздника Радоница, сообщается в понедельник на портале Мосгортранса.

"7 мая дополнительно к действующим маршрутам организуются специальные бесплатные экспрессные автобусные маршруты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 дополнительных маршрутов введены в Москве, на них горожане могут добраться до 10 столичных кладбищ.

Радоница - день поминовения усопших, по церковному православному календарю памятная дата приходится на девятый день после празднования Пасхи. На Радоницу принято посещать могилы близких.