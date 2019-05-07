Деревянный дом конца XIX века в центре Москвы взяли под охрану

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Двухэтажный деревянный дом 1852 года постройки на Вековой улице в центре Москвы признали выявленным объектом культурного наследия. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"Департамент культурного наследия города Москвы подписал приказ о присвоении жилому дому ямщика Василия Ширяева статуса выявленного объекта культурного наследия. Теперь здание находится под охраной государства", - говорится в сообщении.

В 1824 году территория, на которой сейчас расположено здание, находилась во владении ямщика Ивана Ширяева. В 1852 году он построил деревянный дом для сдачи недорогих квартир. Отмечается, что до наших дней полностью сохранилось оформление фасадов здания, в интерьерах дома остались тянутые карнизы и лепная декоративная розетка.

Как уточнил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводит пресс-служба, дом в перспективе могут включить в реестр объектов культурного наследия, для этого он должен пройти историко-культурную экспертизу. До вынесения решения дом находится под охраной государства, нельзя изменять его исторический облик, а любые ремонтные и реставрационные работы нужно согласовывать с ведомством.

"Здание на Вековой улице является довольно редким для столицы образцом деревянного доходного строительства XIX века. Помимо архитектурной ценности, оно играет важную роль в сохранении целостности визуального восприятия другого памятника, расположенного по соседству, - Церкви Николая Чудотворца Никольско-Рогожской общины. Известно, что после того, как ее построили в 1910 году, в доме стали жить священники, диаконы и уставщики. А главный вход в здание, оформленный лучковой перемычкой, был обращен в сторону церкви", - сказал Емельянов.