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Самой популярной точкой для поездок на такси в Москве стал аэропорт Внуково

В ЦОДД также добавили, что много поездок начинается и заканчивается на Комсомольской площади, а также на Тверской улице и в Сити

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Пассажиры столичного такси чаще всего ездят в аэропорт Внуково и обратно. Об этом во вторник сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) со ссылкой на данные городской интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы.

"ИТС выяснила еще вот что - откуда и куда чаще всего в Москве ездят на такси. В лидерах аэропорт Внуково", - говорится в сообщении организации в Twitter.

В ЦОДД также добавили, что много поездок начинается и заканчивается на Комсомольской площади, а также на Тверской улице и в Сити.

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