Более 26 тыс. студентов пополнили карты москвича онлайн с октября 2018 года

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Льготный проезд в общественном транспорте по карте москвича пополнили 26 тыс. школьников, студентов, ординаторов и аспирантов с помощью мобильного приложения "Метро Москвы". Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства города.

"Более 26 тыс. школьников, студентов, ординаторов и аспирантов пополнили свои карты москвича с помощью мобильного приложения "Метро Москвы". Функция появилась в приложении в октябре 2018 года. С тех пор востребованность сервиса регулярно растет", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что учащиеся, которые составляют около 10% пассажиров метро, имеют льготы на проезд. Так, месячный проездной на метро стоит 395 рублей, а на наземный транспорт - 260 рублей. Для проезда на общественном транспорте по карте москвича нужно иметь при себе студенческий билет.