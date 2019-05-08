Движение в Новой Москве будет ограничено 8 мая из-за мероприятий ко Дню Победы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Движение в поселении Мосрентген в ТИНАО будет ограничено 8 мая в связи с мероприятиями, посвященными Дню Победы. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения.

В частности, машины не смогут проехать от дома 33 до Храма Святой Животворящей Троицы с 15:00 до 17:30.

В границах старой Москвы 8 мая будет ограничено движение только по трем улицам. Проезд будет закрыт для автомобилей по Солнцевскому проспекту от улицы Щорса до улицы Богданова с 09:45 до 11:00. Также будет перекрыто движение по улице Юных Ленинцев от улицы Артюхиной до улицы Малышева с 12:00 до 12:40. Машины не смогут проехать и по улице Мусы Джалиля от Хордового проезда до Орехового проезда с 12:00 до 13:00.