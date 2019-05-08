Могилы летчиков-героев на Новодевичьем кладбище названы объектами культурного наследия

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Могилы 10 летчиков - Героев Советского Союза, расположенные на Новодевичьем кладбище в Москве, признаны объектами культурного наследия регионального значения. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Эти летчики - герои или дважды Герои Советского Союза, которые внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Каждый из них совершил несколько сотен боевых вылетов. Эти люди - гордость нашей авиации, которых мы чтим и помним, поэтому накануне Дня Победы было принято решение включить их могилы в реестр объектов культурного наследия регионального значения", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Под охраной государства теперь находятся могилы генерал-майора авиации Алексея Алелюхина, маршала авиации Александра Ефимова, главного маршала авиации Александра Колдунова, генерал-лейтенанта авиации Виталия Попкова, летчицы Надежды Поповой и генерал-майора авиации Георгия Берегового. А также надгробный памятник маршалу авиации Евгению Савицкому, генерал-майору Григорию Сивкову и мемориал на месте захоронения праха штурмана авиации Полины Гельман в колумбарии Новодевичьего кладбища.

Теперь исторический облик мемориалов запрещено изменять, а все ремонтные и реставрационные работы могут проводиться только под контролем специалистов департамента культурного наследия.