Московские предприниматели расскажут о своем бизнесе в рамках "Дня без турникетов"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Темой очередной московской акции "День без турникетов", которая пройдет с 16 по 18 мая, станет "Народный бизнес". Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"В Москве создана экосистема развития человеческого капитала, нацеленная, в том числе, и на популяризацию предпринимательства. В этот раз акция будет посвящена теме "Народного бизнеса" - небольшим компаниям, которые организовали собственное производство на территории Москвы", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Фурсина.

В рамках акции все желающие смогут поучаствовать в бесплатных экскурсиях, которые охватят мануфактуры, креативные и инновационные площадки. Предприниматели расскажут участникам свои истории успеха и поделятся опытом, как запустить собственное дело.

Среди бизнесов, которые откроют свои двери для посетителей, кондитерская Brownie Mama, изготовитель попкорна Holy Corn, интернет-компания "Яндекс", интерактивно-развлекательный комплекс Cyberspace и киберспортивная площадка Winstrike Arena.

Участников ждет экскурсия в павильон "Умный город" на ВНДХ, где представлены сервисы и технологии, которые внедряются в повседневную жизнь жителей Москвы. С помощью VR-очков гости смогут побыть машинистом поезда метро. Также с участниками побеседует робот. Кроме того, гости смогут пройти виртуальную диагностику организма и покомандовать "умным" домом.

Впервые акция "День без турникетов" прошла в Москве в 2012 году, с тех пор участниками стали свыше 75 тыс. человек и более 135 инновационных производств столицы. В этом году в Москве прошли уже две акции, всего в 2019 году их будет восемь.