Участок в центре Москвы перекроют 9 мая из-за демонстрации в честь Дня Победы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Участки Страстного бульвара, улицы Петровки и Театрального проезда 9 мая будут временно перекрыты для движения машин в связи с проведением демонстрации и митинга, посвященных Дню Победы. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

Уточняется, что Страстной бульвар будет перекрыт с 09:00 от Большой Дмитровки до Петровки, улица Петровка - от Страстного бульвара до Театрального проезда с 11:40 мск. Движение на этих участках будет открыто по мере прохождения колонны.

Кроме того, с 12:45 до 13:00 мск будет полностью перекрыт Театральный проезд в районе пересечения с улицей Петровкой, с ликвидацией парковочного пространства.

Демонстрацию и митинг проводит КПРФ. По данным на официальном сайте партии, в акции примут участие руководители КПРФ, депутаты Госдумы, политики и общественные деятели. Сбор и построение участников планируется в период с 11:00 до 12:00 от Пушкинской площади по Страстному бульвару. Начало движения - в 12:00, а начало митинга - в 13:00 мск на площади Театрального проезда.