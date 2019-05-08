Около 1 тыс. человек обеспечат порядок на матче "Локомотив" - "Рубин" в Москве

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. сотрудников органов безопасности обеспечат порядок на футбольном матче 28-го тура чемпионата России между столичным "Локомотивом" и казанским "Рубином" 10 мая на стадионе "РЖД Арена" в Москве. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.

"Безопасность и общественный порядок на стадионе и прилегающей территории во время спортивного состязания обеспечит наряд численностью около 1 тыс. человек, среди них: сотрудники полиции и Росгвардии - около 600 человек; работники частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб - около 400 человек", - говорится в сообщении.

Стадион и прилегающую к нему территорию заранее обследуют кинологи, сотрудники инженерных подразделений Росгвардии и представители ГУ МЧС России по Москве.

В департаменте напомнили, что на стадион не будут допускать лиц в состоянии алкогольного опьянения, на его территорию запрещено проносить колюще-режущие предметы, стеклянную тару, пиротехнические изделия.